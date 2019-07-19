https://news.day.az/politics/1139649.html Состоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Турции 19 июля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Состоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Турции
19 июля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.
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