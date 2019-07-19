https://news.day.az/politics/1139658.html В Азербайджане определены города, в которых будут административные и коммерческие суды
В Азербайджане определены города, в которых будут административные и коммерческие суды
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение об организации административных судов, коммерческих судов и о применении закона "О внесении изменений в закон "О судах и судьях"" .
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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