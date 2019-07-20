Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла КНР в Азербайджане Гоу Миня, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Эльмар Мамедъяров поздравил Гоу Минь с назначением на должность посла в Азербайджане и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности. Министр высоко оценил поддержку Китаем, особенно в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, в том числе в рамках международных организаций, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана. Также министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул успешное развитие двусторонних связей и назвал недавний взаимный обмен визитами важным стимулом для дальнейшего углубления отношений.

Посол Го Минь подчеркнула, что последние взаимные контакты на высоком уровне между двумя государствами, в том числе последний рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР и его встречу с председателем республики Си Цзиньпинем, первый официальный визит министра иностранных дел Ван И в Азербайджан, способствовали дальнейшему расширению двусторонних отношений. Посол Го Минь отметила, что она приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами, и подчеркнула необходимость укрепления экономических и торговых отношений в соответствии с последовательно развивающимся политическим диалогом между странами на основе взаимного доверия.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.