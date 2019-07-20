Покупка Турцией российских систем С-400 и реакция на это США - в эти дни одна из главных тем по эту и ту сторону океана. Если послушать аналитиков, то братскому нам государству предрекают серьезные санкции и даже отлучение от НАТО. Как пишут некоторые российские и армянские СМИ, Турция может стать первой страной, которую выгнали из НАТО.

Несмотря на все это, поставки ЗРК в Турцию уже начались, а президент страны уже говорит о планах по производству С-400 совместно с Россией.

Отметим, что С-400 - это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс.

Турция - это страна, которая всегда исходит только из своих национальных интересов, не стараясь выделывать перед кем-то реверансы или кому-то насолить. И если будучи членом НАТО ее власти приняли решение приобрести именно российские ракетные системы, значит, на то у них были веские основания.

Примечательно, что травля Анкары больше идет на уровне всевозможных экспертов и чиновников низшего и среднего звена. Требования санкций тоже звучат именно оттуда. Никаких угрожающих заявлений в адрес турецкой стороны от руководителей стран НАТО пока слышать не приходилось. Очень старается армянское лобби в Конгрессе США, для которого появилась уникальная возможность топить Турцию, исходя из фактов, не касающихся армян и Армении. Так, член сенатского комитета иностранных дел лоббист Боб Менендес заявил о том, что отстранение Турции от участия в программе по производству истребителей F-35 - недостаточно сильное наказание для Анкары.

"Закон однозначно предусматривает санкции за осуществление "значительных сделок" с оборонным сектором и спецслужбами Российской Федерации, что, несомненно, относится к поставке систем С-400", - говорится в заявлении Менендеса.

Однако со стороны представителей руководства НАТО и США звучат совсем другие высказывания.

Турция продолжит играть важную роль с точки зрения обеспечения противоракетной и противовоздушной обороны Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен, передает ТАСС.

Он констатировал, что "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса". "Но Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей", - добавил Столтенберг, отметив, что Турция по-прежнему является и будет являться частью интегрированной системы ПВО и ПРО альянса.

Генсек НАТО также подчеркнул, что ни одна из стран, входящих в Североатлантический альянс, не выступала за исключение из него Турции в связи с покупкой С-400. "Турция - важный член НАТО. Никто из союзников по НАТО не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга", - сказал он.

В Пентагоне в связи с турецко-российской сделкой даже организовали специальный брифинг, главным вопросом на котором стал: не станет ли это поводом для исключения этой страны из блока НАТО?

Как передает РИА ФАН, замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что Америка не может единолично решить вопрос о присутствии Турции в Североатлантическом альянсе. Вашингтон намерен также продолжать совместные с Анкарой учения, и вообще в США "высоко ценят стратегические отношения с Турцией, это остается неизменным".

Президент США Дональд Трамп высказался тоже очень осторожно и не давая поводов делать поспешные выводы. "Мы изучаем это. Очень-очень сложная ситуация по ряду причин", - сказал он журналистам.

Американское правительство изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции. Надо так понимать, что изучается, насколько целесообразно это будет для Штатов, ведь Турция - их самый сильный важный союзник в регионе, хоть и проводящий независимую политику.

Единственным санкционным решением в отношении Турции пока что стало выведение этой страны из программы F-35, что, впрочем, неудивительно.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

"Собственно, в Североатлантическом договоре не прописана процедура исключения из Альянса, только добровольного выхода (о процедуре добровольного выхода говорится в ст.13 данного документа). Но, даже если бы влиятельные члены НАТО поставили перед собой цель выдавить Турцию из Альянса, возникает вопрос - зачем?

Версии, что вероятность исключения Анкары из НАТО возрастает, появляются периодически. Такой сценарий обсуждался в европейской прессе, например, в связи с проведением в Турции референдума в 2017 году. Однако претензии к характеру политической системы, сложившейся в стране, вряд ли в действительности могли подтолкнуть других членов НАТО к вытеснению Турции из своих рядов. Поставки в Турцию российских комплексов С-400 также вряд ли могут быть достаточным мотивом для разрыва между Альянсом и Анкарой.

В обозримом будущем вряд ли реализуется сценарий, в результате которого Анкара оказалась бы настолько проблемным участником НАТО, чтобы для ведущих игроков Альянса стал предпочтителен ее выход из организации. Скорее тема о гипотетическом "исключении Турции" стала фоном, позволившем и Анкаре, и руководству Альянса заявить о необходимости продолжения сотрудничества. Вспомним выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонии выпуска студентов Университета национальной обороны, где президент Турции, фактически, призвал союзников по НАТО к диалогу ("мы будем придерживаться своих обязательств до тех пор, пока будем встречать понимание со стороны партнеров").

Сейчас многие обсуждают заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, что "Турция как союзник НАТО намного важнее, чем С-400". Но, собственно, представители Альянса и ранее делали примирительные жесты в сторону Анкары. Например, в мае 2019 года, вскоре после вступления в должность, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил о "необходимости работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией".

И не будем забывать, что нелояльность в политике часто ценится больше, чем лояльность (при условии, что одна сторона не может с минимальными издержками оперативно подавить сопротивление другой). Анкара продемонстрировала, что может поступать вопреки воле партнеров по Альянсу - и тем самым получила дополнительные переговорные позиции для политического торга с теми же США".

Зульфугар Ибрагимов