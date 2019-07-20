На днях портал numbeo.com опубликовал рейтинг преступности (Crime Index 2019), в котором Армения расположилась на удивительно хороших местах, опередив многие страны по индексу безопасности и криминала.

Между тем, армянские эксперты сигнализируют о росте криминальных случаев и в целом ухудшении криминогенной обстановки в стране. Об этом же говорят сводки правоохранительных органов и сообщения СМИ. И дело не только в росте числа криминальных случаев, но и в общей ситуации в стране, которая при существующих реалиях иной просто быть не может.

Хроника происшествий в Армении все больше похожа на сводки с фронта, пишет газета "Голос Армении". Что ни день, то стрельба, поножовщина, массовые и локальные драки, раненые, погибшие и убитые.

Это с одной, скажем так, криминальной стороны, хотя во многих случаях ЧП имеют сугубо бытовое происхождение. С другой стороны, что ни день, то акции протеста с бескомпромиссными требованиями, с блокированием улиц, дорог и государственных учреждений. С третьей стороны, очевидны участившиеся попытки и случаи суицида. Наконец, "боевые действия", мат-перемат, оскорбления и угрозы в соцсетях. Словом, страна живет в кипящем котле эмоций. Точнее, в состоянии общественного аффекта, которое, как и предполагалось, пришло на смену революционной общественной эйфории. Она, эйфория, прошла, и теперь стресс, депрессия, неудовлетворенность, ненависть, агрессия, пожалуй, поразили общественное сознание и уже обретают угрожающие масштабы, пишет "ГА".

Причины проблем более чем очевидны. Во-первых, за последние полтора года для общественности проводятся мастер-классы по такому известному стилю поведения, как "зорбаютюн". Причем наглядно демонстрируется эффективность подобного подхода к решению любой проблемы. Именно так произошла смена власти, именно так был распущен прежний парламент, именно так оказывалось беспрецедентное давление на судебную систему.

Уроки от власти общественность усвоила достаточно быстро и, соответственно, перешла к самостоятельным упражнениям. Те же акции протеста с блокированием дорог и радикальными требованиями как раз и являются этими упражнениями. Во-вторых, правовой нигилизм, чувство безнаказанности, по сути, мотивированные рядом расслабляющих общество действий власти (таких как, к примеру, различные амнистии), нивелировали сдерживающие факторы для агрессивной риторики и практики. Сегодня мало что может реально остановить людей даже от самых диких форм выражения гнева, негодования, возмущения. Внутренних тормозов нет. Что, например, может стеснять в выражениях и действиях гражданина страны, руководитель которого периодически кого-то "закатывает в асфальт" и кого-то "размазывает по стенке"?

Сказать, что нынешнее психологическое состояние общества тревожное - значит ничего не сказать. Оно просто смертельно опасное, поскольку чревато полнейшей деградацией и самоуничтожением. Причем даже физическим. Очевидно, что надо срочно выводить общество из состояния аффекта. И сделать это обязаны те, кто ввел общество в это состояние, кто любовно формировал атмосферу массовой ненависти, кто стимулировал нигилизм, радикализм и агрессию в общественном сознании, считают аналитики "ГА".

Султан Керим