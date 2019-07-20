https://news.day.az/politics/1139760.html В Ереване совершен жуткий сатанинский обряд - ФОТО
В Ереване совершен жуткий сатанинский обряд - ФОТО
Армянский священник Бардугимеос на своей странице в соцсети Facebook сообщил об обнаружении следов сатанинских обрядов на кладбище Нубарашена и прикрепил к записи фото, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.
"Сегодня узнал, что на кладбище Нубарашена, за могильными плитами разбросаны свечи. Узнал также о том, что несколько дней назад туда направилась группа людей в капюшонах. Сопоставляя все это, можно сказать, что, по всей вероятности, это были эмо (представители молодежной субкультуры. - Прим.ред.), которые совершали какие-то сатанинские обряды на кладбище", - написал он.
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