https://news.day.az/politics/1139767.html Президент Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов - ФОТО
20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов Янеша Косьянчича.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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