Национальная пресса играет важную роль в донесении до мирового сообщества истины о нагорно-карабахском конфликте, информационной войне с противником.

Об этом сказал в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев, передает Day.Az.

По словам депутата, после восстановления независимости Азербайджана национальная пресса встала на путь развития. Сегодня в стране действуют сотни органов прессы, газет и журналов. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 июля - день, когда впервые была опубликована газета "Экинчи" - отмечается как День национальной прессы.

"Как и во многих демократических государствах, и в Азербайджане был принят закон "О печати" и создан Совет печати. Были приняты специальные программы для развития и обеспечения экономической независимости печати, улучшения социального положения работников прессы. Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева "О мерах по обеспечению в Азербайджане свободы слова, мысли и информации" была упразднена цензура СМИ в стране. Указом Президента Ильхама Алиева был создан Фонд государственной поддержки СМИ при Президенте, что создало условия для быстрого, всестороннего развития азербайджанской печати, журналистики. Пресса, в свою очередь, напрямую участвует в формировании гражданского общества, где доминируют права человека, политический плюрализм, демократия. Национальная пресса принимает активное участие в освещении национального и всемирного наследия, изучении прошлого нашего народа, донесении до нашего общества достижений нашей страны во всех сферах, прививании ему чувства патриотизма. Национальная пресса играет важную роль в донесении до мирового сообщества истины об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, информационной войне с противником. Поздравляю всех работников печати, журналистов с профессиональным праздником, и желаю им новых успехов в их важном и почетном деле", - сказал депутат.