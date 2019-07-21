https://news.day.az/politics/1140102.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку проходит торжественная церемония открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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