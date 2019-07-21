В Баку проходит торжественная церемония открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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