Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 16 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли, Марзили Агдамского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.