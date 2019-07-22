Наша национальная пресса, основанная на фундаменте "Экинчи", - голос Азербайджана, который слышит мир.



Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook по случаю 22 июля - Дня национальной печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.