https://news.day.az/politics/1140212.html Президент Ильхам Алиев: Наша национальная пресса, основанная на фундаменте "Экинчи", – голос Азербайджана, который слышит мир - ФОТО Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook по случаю 22 июля - Дня национальной печати.
Наша национальная пресса, основанная на фундаменте "Экинчи", - голос Азербайджана, который слышит мир.
Президент Ильхам Алиев: Наша национальная пресса, основанная на фундаменте "Экинчи", – голос Азербайджана, который слышит мир - ФОТО
Наша национальная пресса, основанная на фундаменте "Экинчи", - голос Азербайджана, который слышит мир.
Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook по случаю 22 июля - Дня национальной печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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