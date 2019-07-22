https://news.day.az/politics/1140268.html Президент Ильхам Алиев выделил дополнительную финпомощь газетам, издаваемым в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев выделил дополнительную финпомощь газетам, издаваемым в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с распоряжением, для оказания дополнительной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана выделяется один миллион манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.
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