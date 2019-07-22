https://news.day.az/politics/1140307.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Центрального Комитета Коммунистической партии Китая - ФОТО 22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Суном Тао.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Центрального Комитета Коммунистической партии Китая - ФОТО
22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Суном Тао.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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