22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Суном Тао.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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