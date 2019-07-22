Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник закон о присоединении к "Уставу международного военно-медицинского комитета".

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

Согласно закону, Азербайджан присоединяется к измененному 9 декабря 2013 года "Уставу международного военно-медицинского комитета".