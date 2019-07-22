https://news.day.az/politics/1140432.html Азербайджан присоединился к "Уставу международного военно-медицинского комитета"
Азербайджан присоединился к "Уставу международного военно-медицинского комитета"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник закон о присоединении к "Уставу международного военно-медицинского комитета".
Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
Согласно закону, Азербайджан присоединяется к измененному 9 декабря 2013 года "Уставу международного военно-медицинского комитета".
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