Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной Программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, утверждена "Государственная Программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

Контроль за осуществлением Государственной Программы, утвержденной первой частью этого распоряжения, и координация работ с соответствующими органами в ходе его исполнения поручено Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств раз в год должна представлять Президенту Азербайджана информацию о проделанной работе в области исполнения Государственной Программы, утвержденной первой частью этого распоряжения.

Кабинет министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.