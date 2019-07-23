Вооруженными силами Армении разрушены многочисленные культурные памятники и мечети на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомнив, что сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана, Гурбанлы сказал, что ВС Армении разрушили все мечети и памятники в Агдаме.

"У нас есть информация о том, что армяне уничтожили в Агдаме 17 мечетей", - сказал он.

Отметим, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. Из 1094 кв. километров территории Агдама захвачены 882 кв. километров, один город и 80 сел. В результате этого вынужденными переселенцами стали 128 тысяч человек, 17 тысяч из которых - представители старшего поколения.

Вследствие оккупации Агдамского района Азербайджану был нанесен материальный ущерб в размере 6,179 миллиарда долларов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.