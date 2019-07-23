В результате реформ, осуществляемых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, наша страна динамично развивается во всех областях, возникают новые общественные отношения, а существующие принимают качественно новый характер. Обновление отношений в общественной жизни обуславливает необходимость совершенствования правовых норм и механизмов с целью справедливого, эффективного и гибкого регулирования этих отношений.

Как передает Day.Az, заведующий отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, прокомментировав АЗЕРТАДЖ проводимую и запланированную работу в этом направлении, отметил:

- Уважаемый господин Президент, заявив в марте текущего года о серьезной необходимости проведения судебно-правовых реформ, придал импульс началу нового их этапа. Указ же Президента Азербайджанской Республики "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года определил основные направления и приоритеты этого процесса.

С целью реализации поручений и рекомендаций, данных в Указе, была проделана интенсивная работа, проанализирована и обобщена статистическая информация, а также был изучен передовой международный опыт. 19 июля 2019 года Президент Азербайджанской Республики подписал первый пакет законодательных актов, охватывающий институциональный компонент реформ.

Вместе с тем, в настоящее время ведется всесторонняя работа по подготовке очередных нормативно-правовых актов, связанных с другими компонентами реформ, отмеченными в Указе, то есть с совершенствованием законодательства. Также продолжаются мероприятия, направленные на выполнение поручений и рекомендаций в практической области.

Пакет нормативно-правовых актов предусматривает изменения в Закон "О судах и судьях", в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы. Помимо этого, он включает соответствующие указы и распоряжения, обеспечивающие применение данных законов.

Поправки в Закон "О судах и судьях" закладывают правовую основу для создания двух систем специализированных судов - административных и коммерческих. С момента вступления указанных законов в силу, то есть с 1 января 2020 года действующая система административно-экономических судов будет упразднена.

Рассмотрим данный вопрос в историческом ракурсе. Принятие в 2005 году Закона "Об административном производстве", в 2009 году Административно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики и создание год спустя системы административно-экономических судов стало важным этапом развития судебно-правовой системы страны. В результате был завершен процесс формирования новой нормативной базы, регулирующей один из важнейших аспектов жизни любого современного общества - административные правоотношения, то есть отношения, складывающиеся между административными органами с одной стороны и гражданами или юридическими лицами с другой, а также порядок судебного рассмотрения споров, вытекающих из административных правоотношений.

За истекший период административно-экономические суды наработали широкий опыт рассмотрения административных споров, а также продолжили развивать практику рассмотрения экономических споров.

Вместе с тем, последовательно проводимый Президентом Азербайджанской Республики курс на совершенствование системы государственного управления, диверсификацию экономики, в особенности на развитие ее ненефтяного сектора, поощрение малого и среднего бизнеса обусловил необходимость дальнейшего повышения эффективности системы административного и экономического правосудия.

Для повышения качества судебных решений в данных областях судьи, рассматривающие соответствующие споры, должны обладать высоким профессионализмом, более глубокими познаниями в области права и богатым опытом, быть в курсе тенденций развития как административных, так и экономических правоотношений.

В качестве важного средства достижения данной цели Указ Президента Азербайджанской Республики "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" обозначил повышение специализации в сфере правосудия.

Действующая система административно-экономических судов, хотя и являлась прогрессивным новшеством на момент создания, сегодня может рассматриваться как выполнившая свою миссию. Принимая во внимание нынешний уровень административных и экономических отношений и потенциал их развития, необходимо добиться более высокой специализации соответствующих судов и судей.

Создание отдельных административных и коммерческих судов вместо действующих административно-экономических судов, имеющих двойную - публично - и частноправовую природу, считается оптимальным на данном этапе судебно-правовых реформ.

Административные суды будут рассматривать исключительно споры, связанные с актами и действиями административных органов, в том числе споры, связанные с налоговыми и таможенными выплатами, а также споры, возникающие в связи с выплатой взносов по обязательному государственному социальному страхованию, как это предусмотрено в Указе "Об углублении реформ в судебно-правовой системе". Тем самым будет исполнено предусмотренное в Указе поручение по созданию институциональных рамок для обеспечения рассмотрения споров предпринимателей со всеми государственными учреждениями, административными органами в единой специализированной судебной инстанции.

Коммерческие же суды будут рассматривать гражданские споры, вытекающие из предпринимательской деятельности и, соответственно, будут применять Гражданский процессуальный кодекс. Помимо этого, в результате изменений в процессуальное законодательство к компетенции коммерческих судов также отойдет определенная категория дел, которые в настоящее время рассматриваются районными (городскими) судами, и которые затрагивают интересы субъектов предпринимательской деятельности. К компетенции районных (городских) судов будут отнесены все остальные гражданские споры, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Можно прогнозировать, что создание коммерческих судов повысит эффективность обеспечения прав предпринимателей и внесет ценный вклад в развитие бизнес-среды в стране.

Таким образом, создание отдельных административных и коммерческих судов не только повысит их специализацию, но также позволит несколько снизить нагрузку на районные (городские) суды и создать более сбалансированную судебную систему в целом.

Создания двух новых элементов в системе правосудия было бы недостаточно, если бы это новшество было введено только на уровне судов первой инстанции. Это не позволило бы достичь поставленных целей. Поэтому нововведения охватят все судебные инстанции.

Так, в настоящее время в апелляционных судах и Верховном суде действуют гражданская коллегия, административно-экономическая коллегия, уголовная коллегия и военная коллегия. Судебная структура, в рамках которой будут действовать отдельные административные и коммерческие суды, найдет свое логическое продолжение в судах апелляционной и кассационной инстанций, в связи с чем в этих вышестоящих судах будут созданы две соответствующие коллегии.

Две другие коллегии в судах вышестоящих инстанций - уголовная и военная - рассматривают, на основе Уголовно-процессуального кодекса, жалобы и протесты на приговоры, и иные окончательные судебные решения нижестоящих инстанций. Различие заключается лишь в том, что военная коллегия специализируется на уголовных делах о военных преступлениях, преступлениях против военной службы, а также о преступлениях, совершенных военнослужащими. Количество дел, рассматриваемых в военной коллегии, относительно невелико.

С учетом отмеченного предусматривается объединить военные коллегии в судах апелляционной и кассационной инстанций с уголовными коллегиями. Здесь необходимо особо отметить, что данное изменение не затронет военные суды первой инстанции, которые продолжат функционировать в нынешнем составе.

Помимо этого, другим направлением изменений в процессуальное законодательство является повышение эффективности и сокращение сроков рассмотрения споров о подсудности того или иного дела.

В настоящее время вопрос о том, к компетенции какого суда - административного-экономического или районного (городского) - относится тот или иной спор, рассматривается последовательно в судах трех инстанций - первой, апелляционной и кассационной.

С целью упрощения процедуры рассмотрения споров о подсудности предусматривается сократить количество вовлеченных в эту процедуру судебных инстанций.

Новый закон определяет, что жалобы на решения судов первой инстанции по вопросу подсудности будут рассматриваться непосредственно Верховным судом, минуя апелляционную инстанцию.

В Верховном суде вопрос подсудности будет рассматриваться на основании представленных сторонами документов смешанным составом, в который войдут судьи гражданской, административной и коммерческой коллегий. Срок рассмотрения подобных жалоб также сокращается с 2 месяцев до 10 дней. В результате будут устранены случаи задержек и волокиты, подачи без какой-либо необходимости множественных жалоб о подсудности.

Предусмотренные изменения, с одной стороны, приведут к оптимизации структуры судебных коллегий, с другой - к созданию более благоприятных условий для формирования единообразной судебной практики как по уголовным делам, так и по спорам о подсудности.

В целом можно отметить, что на нынешнем этапе реформ предложенный пакет изменений будет способствовать достижению следующих целей:

- повышение специализации судов путем создания системы административных и коммерческих судов;

- более сбалансированное распределение дел между административными судами, коммерческими судами и районными (городскими) судами;

- оптимизация судоустройства;

- упрощение процедуры рассмотрения споров о подсудности и сокращение сроков их рассмотрения;

- создание дополнительных механизмов для формирования единообразной судебной практики по вопросам судебной подсудности.

Следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время в рамках судебно-правовой реформы продолжается работа над следующим пакетом нормативно-правовых актов.

В данный пакет документов войдут проекты законодательных актов, направленных на дальнейшую гуманизацию и декриминализацию уголовного законодательства, комплексный анализ и совершенствование Гражданского процессуального кодекса, создание нового механизма формирования Верховным судом единообразной судебной практики, совершенствование норм, связанных с назначением и проведением судебной экспертизы, а также механизмов исполнения судебных решений. Наряду с этим, будут реализованы законодательные и практические меры по более широкому применению информационно-коммуникационных технологий, включая системы "Электронный суд" и "Электронное исполнение", в работе судебных органов, органов уголовного преследования и исполнения судебных решений.

В то же время будет проведена соответствующая кадровая реформа в связи с созданием новых судов и изменением состава коллегий в судах апелляционной и кассационной инстанции. В ходе процесса отбора кандидатов на новые должности судей будет проведена оценка уровня их профессионализма, а также будет уделено особое внимание наличию у них высокой степени теоретической и практической подготовки в соответствующих областях. Этот процесс обуславливает необходимость усиления работы по подготовке юристов, отвечающих современным требованиям, в том числе ставит новые задачи перед системой юридического образования.

Общественные отношения постоянно трансформируются. Скорость развития общественных отношений на современном этапе, характеризующемся применением новых информационных технологий и инноваций, возросла многократно. В подобной ситуации даже самый совершенный закон не может регулировать с абсолютной точностью все детали многогранных и сложных взаимоотношений. В этом контексте особое значение приобретает правоприменительная практика и судьи играют особенно большую роль в этом процессе. При решение споров, рассматриваемых в судах, они должны принимать во внимание не только "букву закона", но и суть общественных отношений и "дух закона". Только в этом случае суды смогут реализовать идеи, заложенные в Указе Президента Азербайджанской Республики от 3 апреля 2019 года, и обеспечат стабильность подходов к решению правовых вопросов и бóльшую прогнозируемость судебных решений.

В целом, начатые судебно-правовые реформы обеспечат, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "Об углублении реформ в судебно-правовой системе", более надежную защиту прав граждан в судах и в результате приведут к дальнейшему повышению авторитета судебной системы и доверия к судам. Проводимые реформы, повысив качество и эффективность правосудия, окажут важное влияние на правовую систему в целом.