Сегодня вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов встретился с делегацией под руководством заведующего отделом международных связей центрального комитета коммунистической партии Китая Сун Тао.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на встрече, Али Ахмедов сообщил, что визит делегации КНР в Азербайджан имеет большое значение с точки зрения развития двусторонних отношений.

Вице-премьер отметил, что связи между двумя странами носят стратегический характер.

"Связи между Азербайджаном и Китаем развиваются на высоком уровне, охватывают различные сферы. Верю, что эти связи буду и далее развиваться", - сказал он.

Ахмедов сообщил, что одним из важнейших аспектов совместной деятельности Азербайджана и Китая является диалог между правящими партиями.

Заведующий отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао поблагодарил Ахмедова за радушный прием и отметил, что между Китаем и Азербайджаном налажено сотрудничество на высоком уровне.

"Мы радуемся успехам Азербайджана, высоко оцениваем социально-экономическое развитие. Уверен, что отношения между Китаем и Азербайджаном, основанные на дружбе и взаимном уважении, и дальше будут развиваться", - сказал Сун Тао.