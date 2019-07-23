Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О составе азербайджанской стороны Совместной комиссии по экономическому развитию между правительством Азербайджана и правительством Венгрии" № 118 от 16 января 2009 года.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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