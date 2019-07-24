https://news.day.az/politics/1141023.html Президент Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики - ФОТО 24 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной федерации астронавтики Жана-Ива Ле Галя.
Президент Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики - ФОТО
24 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной федерации астронавтики Жана-Ива Ле Галя.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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