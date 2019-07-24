https://news.day.az/politics/1141067.html Али Ахмедов: Интересы Азербайджана и США совпадают по многим вопросам
Али Ахмедов: Интересы Азербайджана и США совпадают по многим вопросам
Вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Вице-премьер отметил, что между Азербайджаном и США существуют очень хорошие отношения, и Азербайджан заинтересован в их развитии.
Он подчеркнул, что интересы двух стран по многим вопросам совпадают, что создает дополнительные возможности для сотрудничества.
Особо коснувшись экономического сотрудничества, Ахмедов добавил, что американские компании активно участвуют в реализации ряда проектов в Азербайджане.
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