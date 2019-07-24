Вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что между Азербайджаном и США существуют очень хорошие отношения, и Азербайджан заинтересован в их развитии.

Он подчеркнул, что интересы двух стран по многим вопросам совпадают, что создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Особо коснувшись экономического сотрудничества, Ахмедов добавил, что американские компании активно участвуют в реализации ряда проектов в Азербайджане.