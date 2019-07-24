США решительно поддерживают независимость и суверенитет Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
США решительно поддерживают независимость и суверенитет Азербайджана.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с вице-премьером Али Ахмедовым в Кабинете министров.
Посол сообщил, что роль Азербайджана в регионе и мировом масштабе, в сфере безопасности, а также вклад в миротворческую операцию в Афганистане высоко оценивается.
Он отметил, что правительство США высоко ценит международные усилия и надежное партнерство в этой области.
В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США в разных сферах, на основе принципов стратегического сотрудничества.
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