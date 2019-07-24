https://news.day.az/politics/1141084.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Академического национального драматического театра
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Академического национального драматического театра
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Академического национального драматического театра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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