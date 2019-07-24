Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении лиц, работающих в сфере спорта и работы с молодежью в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с распоряжением, группа лиц награждена орденом "За службу Отечеству" первой, второй и третьей степеней и медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" за плодотворную деятельность в сфере работы с молодежью, заслуги в развитии физической культуры и спорта в Азербайджане.

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