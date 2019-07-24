Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала принятие в муниципалитете австралийского города Райд документа о "налаживании дружеских связей" с оккупированным Арменией городом Ханкенди, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Абдуллаева отметила, что среди жителей Райда больше всего граждан армянского происхождения.

"Неслучайно, проект этого документа, принятого всего двумя лицами, был выдвинут именно членом горсовета Райда армянского происхождения Саркисом Еделяном (Sarkis Yedelian) и поддержан мэром Джеромом Лаксалем", - сказал она.

Абдуллаева подчеркнула, что федеральное правительство Австралии однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"Что касается подобных документов, принятых местными исполнительными или законодательными органами административно-территориальных единиц Австралии, в результате лоббистских усилий армян, хочу подчеркнуть, что эти документы не имеют никакого правового значения и всего лишь клочки бумаги, служащие интересам определенных кругов или лоббистских групп", - сказала пресс-секретарь МИД.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.