По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся в прифронтовой зоне для проверки воинских частей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство, министру обороны было доложено об оперативной обстановке.

Затем генерал-полковник Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений, понаблюдал за передовыми позициями противника.

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава требования Верховного главнокомандующего и предстоящие задачи, необходимые к выполнению.

Министр обороны высоко оценил боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

В завершение министр побеседовал с личным составом за чайным столом.