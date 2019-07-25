https://news.day.az/politics/1141320.html В Азербайджане возбудили уголовное дело в связи с крушением MиГ-29
В Азербайджане возбудили уголовное дело в связи с крушением MиГ-29
В связи с крушением самолета MиГ-29 ВВС Азербайджана Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, начаты следственные действия. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры.
В настоящее время интенсивно продолжается предварительное расследование.
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