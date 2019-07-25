Как сообщается, будут предприняты все меры для выполнения необходимых следственных действий в соответствии с требованиями законодательства.

Руководство Военной прокуратуры вместе со следственной группой отправилось на место происшествия, говорится в сообщении.

Отметим, что накануне в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, и он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся безотлагательные меры.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы.