Азербайджан отменит визовый режим для граждан Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, визовый режим будет отменен с первого сентября 2019 года.

Он отметил, что визовый режим отменяется для граждан Турции, которые намерены посетить Азербайджан на срок до 30 дней.

"МИД Турции благодарит МИД Азербайджана за отмену визового режима для граждан Турции", - сказал Чавушоглу.