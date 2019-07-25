Азербайджан отменит визовый режим для граждан Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, визовый режим будет отменен с первого сентября 2019 года.