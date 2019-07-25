Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мальдив Ибрагима Мохамеда Солиха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости. В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному мальдивскому народу благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.