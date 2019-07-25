https://news.day.az/politics/1141503.html Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мальдив Ибрагима Мохамеда Солиха.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости. В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному мальдивскому народу благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.
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