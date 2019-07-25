Эльмар Мамедъяров принял посла Великобритании
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Кэрол Крофтс, в связи с завершением ее дипломатической деятельности в Азербайджане.
Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, с удовлетворением отметив успешное взаимодействие двух стран в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах, передает Day.Az.
Посол Кэрол Крофтс отметила важность взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и развития особых отношений между двумя странами.
В ходе беседы министр проинформировал посла о текущем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Далее были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Министр Эльмар Мамедъяров дал высокую оценку усилиям посла Кэрол Крофтс в направлении развития двусторонних отношений, и пожелал ей удачи в дальнейшей дипломатической деятельности.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре