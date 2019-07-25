Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Кэрол Крофтс, в связи с завершением ее дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, с удовлетворением отметив успешное взаимодействие двух стран в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах, передает Day.Az.

Посол Кэрол Крофтс отметила важность взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и развития особых отношений между двумя странами.

В ходе беседы министр проинформировал посла о текущем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Далее были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Эльмар Мамедъяров дал высокую оценку усилиям посла Кэрол Крофтс в направлении развития двусторонних отношений, и пожелал ей удачи в дальнейшей дипломатической деятельности.