В столице Венесуэлы Каракасе 21 июля прошла конференция Совета министров Движения неприсоединения. Венесуэла в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В мероприятии приняла участие делегация МИД Азербайджана. Наряду с другими вопросами повестки, обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к 18-му саммиту Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 21-26 октября.

На конференции был принят итоговый документ, отражающий многие вопросы по международному миру, безопасности и социально-экономическому развитию, связанные с целями и принципами Движения.

В заключительном документе Совета министров стран Движения неприсоединения нашел отражение пункт, в котором выражается поддержка позиции Азербайджана. Министры подтвердили, что несмотря на принятые Советом Безопасности ООН резолюции, конфликт между Арменией и Азербайджаном остается нерешенным и продолжает представлять угрозу для международного и регионального мира и безопасности. Также в указанном пункте министры стран Движения неприсоединения еще раз подтвердили важность принципа неприменения силы, отраженного в Уставе ООН, и призвали стороны продолжать поиски средств урегулирования конфликта путем переговоров в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Во всех документах, принятых Движением с 2012 года, выражается однозначная поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана, и призыв к решению армяно-азербайджанского конфликта на основе этих принципов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.