Кабинет министров утвердил "Правила сохранения учета скончавшегося инвалида, который был взят на этот учет как лицо, нужадющееся в жилой площади, для членов его семьи".

Согласно правилу, с целью сохранения учета скончавшегося инвалида, один из членов его семьи (представитель), достигший совершеннолетия, на основе совместного согласия членов семьи, в течение трех месяцев с даты смерти, должен обратиться в орган, осуществляющий сохранение учета, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Заявление о представительстве утверждается нотариальным органом на основе справки о лицах, зарегистрированных по месту жительства административно-территориальных и административно-зональных органов ИВ района (города) или Центра "Служба АСАН".

При наличии устранимых недостатков в предоставленных документах, орган, осуществляющий взятие на учет, должен сообщить об этом в письменном виде представителю не позднее чем через один рабочий день и эти недостатки должны быть устранены представителем не позднее чем через семь рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Не позднее чем через 30 рабочих дней после получения документов орган, осуществляющий взятие на учет, должен принять решение о взятии представителя на учет вместо инвалида или отказать в этом.

Согласно правилу, при непредоставлении требуемых документов, при установлении, что жилая площадь хватает для членов семьи инвалида после его смерти согласно Жилищному кодексу, при установлении представителя недостойным наследником отказывается сохранение учета умершего инвалида для членов его семьи.

Копия решения об отказе сохранения учета умершего инвалида для членов его семьи должна быть отправлена представителю не позднее чем через 3 рабочих дня с даты его принятия. Представитель может обжаловать данное решение в административно-исполнительном или судебном порядке.