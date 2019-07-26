Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Устава Регионального центра (RCCACO) Организации экономического сотрудничества для сотрудничества антикоррупционных органов и омбудсменов".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.