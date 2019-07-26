https://news.day.az/politics/1141876.html Президент Ильхам Алиев утвердил Устав Регионального центра ОИС для сотрудничества антикоррупционных органов и омбудсменов
Президент Ильхам Алиев утвердил Устав Регионального центра ОИС для сотрудничества антикоррупционных органов и омбудсменов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Устава Регионального центра (RCCACO) Организации экономического сотрудничества для сотрудничества антикоррупционных органов и омбудсменов".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре