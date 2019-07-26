https://news.day.az/politics/1141880.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Черногорией в сфере чрезвычайных ситуаций
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Черногорией в сфере чрезвычайных ситуаций
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Черногории в сфере чрезвычайных ситуаций".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, утверждается соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Черногории в сфере чрезвычайных ситуаций", подписанное 3 мая 2019 года в городе Баку.
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