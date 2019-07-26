Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Черногории в сфере чрезвычайных ситуаций".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, утверждается соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Черногории в сфере чрезвычайных ситуаций", подписанное 3 мая 2019 года в городе Баку.