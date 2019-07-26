Президент Ильхам Алиев учредил конкурс "Yüksəliş"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса "Yüksəliş".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, конкурс "Yüksəliş" (далее - конкурс) учреждается с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.
В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет в нижеследующем составе:
Председатель
Фарах Алиева - завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана
Члены Оргкомитета
Микаил Джаббаров - министр налогов
Азад Рагимов - министр молодежи и спорта
Джейхун Байрамов - министр образования
Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения
Анар Алакбаров - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Ульви Гулиев - депутат Милли Меджлиса (парламента)
Малейка Аббасзаде - председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра
Балакиши Гасымов - генеральный директор Общественного теле- и радиовещания
Оргкомитет должен осуществлять общее руководство и контроль над проведением конкурса, создать рабочую группу в связи с осуществлением координационных работ по конкурсу и назначить заместителя министра молодежи и спорта руководителем рабочей группы, утвердить правила проведения конкурса, рабочая группа должна определить структуру, которая обеспечит проведение конкурса.
В качестве полномочного органа по осуществлению текущих работ по конкурсу установлено министерство молодежи и спорта.
Для осуществления текущих работ по конкурсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта выделяется один миллион манатов.
Минфин должен обеспечить предусмотренное финансирование.
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