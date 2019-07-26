Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса "Yüksəliş".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, конкурс "Yüksəliş" (далее - конкурс) учреждается с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет в нижеследующем составе:

Председатель

Фарах Алиева - завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана

Члены Оргкомитета

Микаил Джаббаров - министр налогов

Азад Рагимов - министр молодежи и спорта

Джейхун Байрамов - министр образования

Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения

Анар Алакбаров - помощник Первого вице-президента Азербайджана

Ульви Гулиев - депутат Милли Меджлиса (парламента)

Малейка Аббасзаде - председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра

Балакиши Гасымов - генеральный директор Общественного теле- и радиовещания

Оргкомитет должен осуществлять общее руководство и контроль над проведением конкурса, создать рабочую группу в связи с осуществлением координационных работ по конкурсу и назначить заместителя министра молодежи и спорта руководителем рабочей группы, утвердить правила проведения конкурса, рабочая группа должна определить структуру, которая обеспечит проведение конкурса.

В качестве полномочного органа по осуществлению текущих работ по конкурсу установлено министерство молодежи и спорта.

Для осуществления текущих работ по конкурсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта выделяется один миллион манатов.

Минфин должен обеспечить предусмотренное финансирование.