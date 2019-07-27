В связи с информацией, распространенной армянскими СМИ о нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской границе, Госпогранслужба Азербайджана сообщает, что вражеская сторона совершила очередную провокацию, нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения войск.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Службу.

Армянские снайперы обстреляли военный грузовой автомобиль "КамАЗ" за азербайджанскими позициями, пуля задела лобовое стекло машины.

Ответным огнем снайперский обстрел был подавлен.

В Государственной пограничной службе подчеркнули, что подразделения погранвойск контролируют оперативную ситуацию на участке несения службы на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.