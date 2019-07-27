https://news.day.az/politics/1142115.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в АрМИ-2019
Азербайджанские военнослужащие примут участие в АрМИ-2019
Азербайджанские военнослужащие отправились в Россию и Узбекистан для участия в конкурсах "Танковый биатлон", "Полевая кухня" и "Военно-медицинская эстафета", которые пройдут в рамках соревнований "Армейские международные игры-2019", сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Соревнования будут проводиться с 3 по 17 августа, передает Day.Az.
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