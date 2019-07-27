https://news.day.az/politics/1142149.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Перу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Перу Мартину Вискарре Корнехо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Перу - Днем независимости.
Надеюсь, что двусторонние связи между нашими странами будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В столь знаменательный день передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания", - говорится в послании.
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