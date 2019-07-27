Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Перу Мартину Вискарре Корнехо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Перу - Днем независимости.

Надеюсь, что двусторонние связи между нашими странами будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания", - говорится в послании.