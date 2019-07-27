26 июля председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган в рамках визита в Азербайджан посетил в Гяндже Дом-музей Нуру Паши.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот дом, где жил Нуру Паша, принадлежал одному из его соратников - Нагибеку Шейхзаманлы. Дом был реконструирован Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA).

В ходе ознакомления была предоставлена информация о работе, осуществляемой ТIKA, а также о спасательной миссии Кавказской исламской армии, освобождении Баку от врага, заслугах Нуру Паши в осуществлении этой миссии.

В заключение Билал Эрдоган оставил запись в Книге памяти Дома-музея.

Напомним, что 26 июля председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган принял также участие в проходящем в Гядабеке Национальном фестивале кочевой культуры.