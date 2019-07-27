Азербайджан готовится принять событие, сравнимое по масштабам разве что с избранием страны в Совет безопасности ООН в 2011 году. В году нынешнем в нашей стране пройдет саммит Движения неприсоединения, с которого начнется период председательства Азербайджана в этой влиятельной международной организации.

Небольшой экскурс в историю. Движение неприсоединения - организация, которая была создана странами, не желавшими присоединяться к тому или иному военному альянсу. Сейчас Движение превратилось в один из многосторонних механизмов регулирования международных отношений. Общая позиция и резолюции этой организации имеют серьезное влияние на решения, принимаемые в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Движение неприсоединения превратилось в одну из крупнейших межгосударственных организаций и занимает важное место в укреплении международной стабильности и безопасности.

Ключевая особенность Движения - отсутствие иерархической структуры и управление по ротационной системе.

Еще одна особенность Движения - принципы членства в организации. Страны, входящие в Движение, обязуются уважать положения устава ООН, а также основные права и свободы человека, уважать территориальную целостность и суверенитет стран, признавать равенство всех рас и народов, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела третьих стран, признавать право каждого государства на самооборону, не участвовать в мерах коллективной безопасности в интересах той или иной державы и многое другое.

Это существенно укрепляет доверие между отдельными членами организации: как результат, сегодня Движение объединяет 120 государств-членов, а также еще 17 стран-наблюдателей и 10 международных организаций в таком же статусе.

Движение неприсоединения можно сравнить с Интернетом: оно также децентрализовано, у него нет штаб-квартиры или постоянного руководящего органа. Работой организации управляют сами ее члены через свои представительства и специальное Координирующее бюро. Председатель бюро участвует в заседаниях Совбеза ООН, а также выражает общее мнение членов Движения в ходе обсуждения вопросов, имеющих важное значение для стран-участниц организации.

Что Азербайджан выигрывает от участия в Движении неприсоединения?

Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, ставя при этом выше всего национальные интересы. Наша страна последовательно развивает отношения со всеми странами, не присоединяясь к тем или иным военным блокам. И членство нашей страны в Движении неприсоединения нужно рассматривать как выражение принципиальной позиции Азербайджана в международной политике.

Движение неприсоединения - вторая по значимости и размерам после ООН международная организация. Азербайджан вошел в эту организацию в 2011 году и смог сразу же заручиться поддержкой других стран-участниц. Эта поддержка сыграла свою роль в том числе и в том, что именно наша страна была выбрана непостоянным членом Совбеза ООН. За Азербайджан тогда, напомню, проголосовали 155 стран.

Членство в Движении крайне выгодно для Азербайджана. Благодаря этой организации наша страна смогла укрепить политические связи с целым рядом государств Азии, Африки и Латинской Америки. Членство в Движении неприсоединения позволяет нашей стране рассчитывать на поддержку 120 стран мира и использовать имеющийся потенциал тогда, когда этого требуют национальные интересы страны. В первую очередь это касается вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом. Движение неприсоединения неоднократно принимало резолюции, поддерживающие справедливую позицию Азербайджана и признающие территориальную целостность нашей страны. За относительно небольшое время, на протяжении которого Азербайджан входит в состав Движения, удалось существенно повысить информированность международного сообщества о реалиях нагорно-карабахского конфликта и армянской агрессии против Азербайджана. Кроме того, членство в организации создало благоприятные условия для ещё более тесного участия Азербайджана в процессах, связанных с укреплением международной безопасности и улучшения двусторонних отношений с самыми разными странами мира. Усилия нашей страны дали результат: на заседании совета министров Координационного бюро Движения неприсоединения в 2012 году был принят Итоговый документ, в котором подчеркивалось, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в соответствии с принципами уважения территориальной целостности, неприменения силы против территориальной целостности стран и неприкосновенности международно признанных границ государств. В том же году Азербайджан был избран заместителем председателя Движения неприсоединения, представляя европейский регион. Кроме того, на саммите Бюро организации в Тегеране прямым текстом была выражена поддержка нашей стране: в итоговом документе страны-участницы подчеркнули, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен "в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана". Аналогичные решения организация принимала и в следующие годы.

А в 2018 году в Азербайджане прошла Конференция министров стран-участниц Движения неприсоединения. Участники саммита снова подтвердили поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Логичным итогом плодотворного сотрудничества Азербайджана с Движением стало то, что в следующие три года именно наша страна будет председательствовать в организации. Наша страна также примет Саммит Движения неприсоединения в этом году.

Таким образом, с этого года Азербайджан будет возглавлять вторую по масштабам после ООН международную организацию. И это - очередной триумф внешней политики Президента Ильхама Алиева. Грядущий саммит Движения неприсоединения олицетворяет и подтверждает международный авторитет Азербайджана, высокий статус, который придается нашей стране в мире, уважение и доверие мировых лидеров к Азербайджану как к надежному партнеру. За последние годы Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева последовательно развивает свой международный имидж. Наша страна добилась впечатляющих результатов за такой небольшой по историческим меркам отрезок времени. Азербайджан был избран в Совет безопасности ООН и за два года присутствия в его составе успешно выполнил свою ответственную миссию. Наша страна наладила тесные связи с мировыми центрами силы, влиятельными международными организациями, ведущими политическими, экономическими и гуманитарными кругами, завоевав доверие и уважение многочисленных партнеров. Наша страна - активный, выступающий с различными инициативами и предложениями участник миротворческих инициатив и процессов, своей практической деятельностью, а не громкими заявлениями вносящий значимый вклад в укрепление мира и международной безопасности.

Эмин Алиев, главный редактор Day.Az