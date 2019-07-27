В субботу, в третий день Международного музыкального фестиваля "Жара-2019", организованного в Баку в Центре отдыха Sea Breeze Resort, участники прошли по красной дорожке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди почетных гостей фестиваля была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Отвечая на вопрос ведущего "Сегодня прозвучат хиты 90-х годов. У вас есть любимый хит?", Лейла Алиева сказала:

- Мне очень нравилась группа "Иванушки интернейшнл". Даже сейчас люблю их слушать.

-А какие песни группы вам нравятся?

-Музыка же - она вообще без времени. Такая популярная песня, как "Колечко, колечко, кольцо", не стареет никогда. Поэтому очень хорошо, что вы сегодня организовали такой день.

-Лейла ханым, два дня фестиваля "Жара" остались позади. Какие у вас ощущения, какие впечатления? Что меняется для вас из года в год на этом фестивале?

- С каждым годом мир вообще меняется к лучшему. Потому что все больше и больше людей понимают, что мы живем ради любви и доброты. Я счастлива, что Азербайджан стал таким местом в мире. Желаю, чтобы во всем мире было так. Спасибо всем артистам.

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов выразил уверенность в том, что исполняемые сегодня хиты 90-х годов прошлого века зрители встретят с большим интересом.

Отметим, что в третий день фестиваля по ковровой дорожке прошли Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Наталья Подольская, Александр Буйнов, Александр Шоуа, Владимир Пресняков, Алена Апина, Александр Малинин, Лайма Вайкуле, Серега, Александр Иванов, Анна Седокова, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Брендон Стоун, Жасмин, Анита Цой, Интарс Бусулис, Ирина Нельсон, Наташа Королева, Митя Фомин, Игорь Николаев, Денис Клявер, Валерия, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Томас Невергрин, Стас Пьеха, Диляра Кязимова, Маша Вебер, Слава, группы MBAND, "Руки вверх", "На-На", "Земляне", "Queens", "Рондо", "Hi-Fi".

Прошедшие по ковровой дорожке известные певцы поделились своими впечатлениями о "Жаре-2019", отметили, что выступления на фестивале создали атмосферу настоящего праздника. Они также рассказали о том, что очень охотно готовились к фестивалю.

Отметим, что интерес к фестивалю "Жара" с каждым годом растет. Участники фестиваля отмечают, что с большим удовольствием участвуют в этом музыкальном празднике в Баку.