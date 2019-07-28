Я очень рад, что нахожусь в Баку. Мы надеемся, что в рамках крупного соглашения между Национальной академией наук Азербайджана и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии начнем совместную работу в сфере детской кардиохирургии. Радует, что в Азербайджане делается все необходимое для лечения и оперирования детей с врожденным пороком сердца.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" Trend сказал итальянский врач, профессор Франческо Наккарелло, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане при поддержке Фонда Гейдара Алиева осуществляются успешные проекты и в сфере гуманитарной помощи.

"Одна из крупных больниц Ватикана клиника Bambino Cezu, специализирующаяся в сферах педиатрии, онкологии, а также кардиологии и детской кардиохирургии, готова к сотрудничеству с азербайджанскими врачами. В ближайшее время ожидается очередной визит азербайджанского кардиохирурга Рашада Махмудова в Римский университет и клинику Bambino Cezu. Итальянские врачи также будут совершать визиты в Баку, проводить встречи. Думаю, что сотрудничество в сфере детской кардиохирургии будет расширено. Хотел бы отметить, что за последние 15 лет между нашими странами не было такого взаимодействия. Радует тот факт, что у Азербайджана и Италии сегодня есть хорошие возможности для сотрудничества в сфере здравоохранения", - сказал Наккарелло.