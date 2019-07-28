https://news.day.az/politics/1142259.html Очередная провокация Армении на границе с Азербайджаном - ДЕТАЛИ
Очередная провокация Армении на границе с Азербайджаном - ДЕТАЛИ
Продолжаются провокации армянской стороны против пограничных боевых позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ГПС.
Начиная с 09:00 28 июля 2019 года, азербайджанские боевые позиции и военные транспортные средства, движущиеся на задних линиях, были взяты под обстрел в нескольких направлениях снайперами с армянской стороны.
Позиции армянских снайперов были подавлены ответным огнем.
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