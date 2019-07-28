В воскресение, в четвертый день Международного музыкального фестиваля "Жара-2019", организованного в Баку в Центре отдыха Sea Breeze Resort, участники прошли по красной дорожке.

Среди почетных гостей фестиваля была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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