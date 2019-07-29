https://news.day.az/politics/1142409.html Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и финансов Франции - ФОТО 29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром.
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и финансов Франции - ФОТО
29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре