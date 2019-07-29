Армянская сторона продолжает провокации в направлении погранично-боевых позиций Государственной пограничной службы Азербайджана на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственной пограничной службе, 28 июля в 22:00 боевые позиции Службы и военно-транспортные средства, двигавшиеся в направлении тыла, в очередной раз подверглись обстрелу с вражеской стороны, передает Day.Az.

Снайперскому обстрелу подвергся военно-медицинский транспорт марки "УАЗ", который был снабжен соответствующими знаками отличия "военно-медицинская помощь" и знаком Красного полумесяца.

Огневые точки армянских снайперов были подавлены ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.