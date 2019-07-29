Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мохаммеду VI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Мой дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко - Днем трона.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут расширяться и развиваться в соответствии с волей наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Марокко - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.