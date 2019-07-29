https://news.day.az/politics/1142604.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мохаммеду VI.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Мой дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко - Днем трона.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут расширяться и развиваться в соответствии с волей наших народов.
B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Марокко - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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