Армяне на протяжении последней недели провокационно обстреливают азербайджанских пограничников и используемые ими военно-транспортные средства. Об этом, как передает Day.Az, сказал депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя резкий всплеск напряженности на линии соприкосновения в оккупированном Карабахе.

"Получают адекватный огневой ответ и несут потери, но не останавливаются. Полагаю, что причина такой их активности заключается в том, чтобы создать повод армянским лоббистам в Конгрессе США для срыва масштабной (около 100 миллионов долларов) американской помощи пограничным силам Азербайджана", - написал Мусабеков на своей странице в Facebook.

Напрасные потуги, подчеркнул депутат. "Укрепление Азербайджаном контроля над своими сухопутными, морскими и воздушными границами отвечает национальным интересам США, чьи кампании инвестировали многие миллиарды долларов в нефтяные и газовые проекты на Каспии, а вооруженные силы США осуществляю транзит в Афганистан через Азербайджан", - добавил Мусабеков.

По его словам, Армении, которая входит в ОДКБ и чьи границы охраняет Россия, рассчитывать на американскую военную помощь не приходится. "Вот Ереван и стремится всячески сорвать ее оказание Азербайджану. Интрига армян легко читается и вряд ли опытные военные и политики США на нее попадутся", - подчеркнул парламентарий.