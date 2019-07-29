Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сенсационное решение (Vardanyan v. Armenia, Application no. 8001/07) по поводу Армении. Точнее, суд не только обвинил Ереван в нарушении прав человека и варварском лишении гражданина имущества, но и обязал власти Армении в весьма сжатые сроки выплатить рекордную сумму компенсации.

Точнее, согласно решению ЕСПЧ, Армения обязана выплатить 1,602 млн евро 83-летнему гражданину Армении Юрию Варданяну. Эта сумма превышает общую сумму компенсаций, установленных по всем принятым против Армении вердиктам в 2007-2018 годы.

То есть, согласно той же официальной и весьма сухой статистике, власти Армении в течение последних 11 лет никогда так не проигрывали в суде и не выглядели сборищем разбойников, хапуг, стяжателей и воров.

Так что же произошло, что чаша терпения судей ЕСПЧ переполнилась и они, вняв мольбе старика-армянина, решили не то что удовлетворить исковое заявление, но и вынести решение, больше смахиваюшее на удар под дых властям Армении?

Как сообщает армянская редакция "Радио Свободы", дом и земельный участок бывшего жителя улицы Бузанда 13 были признаны территорией доминирующего общественного интереса. Государство выплатило семье Варданян компенсацию за дом, которая была в несколько раз ниже рыночной стоимости, а компенсация за землю не была выплачена на том основании, что земля не является собственностью Варданянов.

Нарушение прав жителя Еревана Юрия Варданяна Страсбургский суд признал еще в 2016 году. Решение ЕСПЧ касается только размера суммы компенсации.

В решении 2016 года ЕСПЧ подчеркнул, что председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян не продемонстрировал объективную позицию, нарушив право человека на справедливое судебное разбирательство. Это решение еще тогда было квалифицировано профессиональным сообществом как беспрецедентное. Юристы выразили мнение, что председатель Кассационного суда Арман Мкртумян должен покинуть свой пост, однако Мкртумян ушел с этой должности лишь после бархатной революции 2018 года.

"Я оцениваю приговор как справедливый, потому что мы, наконец, морально победили. Остальное является второстепенным. Мы морально победили, но если речь идет о деньгах, то это сотая доля реальной стоимости тамошних построек и всего остального", - прокомментировала решение Европейского суда жена Юрия Варданяна Шушаник Нанушян.

Из-за отчуждения имущества граждан в малом центре Еревана в годы правления второго президента Армении Роберта Кочаряна Европейский суд по правам человека вынес 9 решений против Армении. Полномочный представитель Армении в ECПЧ Егише Киракосян ранее сообщил, что в результате этих решений правительство уже выплатило бывшим жителям Северного проспекта из государственного бюджета в качестве компенсации 324 тыс. 581 евро.

Чырагов и другие против Армении

ЕСПЧ очень редко, даже в редчайших и исключительных случаях забывает о европейской политике двойных стандартов и принимает действительно справедливое решение.

Например, по иску граждан Азербайджана, беженцев из Лачинского района, к Республике Армения, получившему название "Чырагов и другие против Армении".

Напомним, что в 2015 году ЕСПЧ обнародовал решение по иску граждан Азербайджана, беженцев из Лачинского района, к Республике Армения. Истцами были Эльхан Чырагов, Адыширин Чырагов, Рамиз Джебраилов, Акиф Гасанов, Фехраддин Пашаев и Гараджа Джабраилов.

Азербайджан официально представлял уставный представитель в ЕСПЧ Чингиз Аскеров. Интересы азербайджанцев находились под защитой главного советника Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Отари Гваладзе, юристов Малькольма Шоу, Урданеты Витек, Габриэля Лански и Ганса Треттера.

Согласно иску, беженцы требовали возвращения к родным очагам. Они отмечали, что в мае 1992 года были насильно изгнаны из собственных домов, их имущество забрали армяне.

Истцы ссылались в иске на статью 14 Европейской Конвенции о правах человека и о национальной дискриминации. Истцы утверждали, что не оказались бы беженцами, их бы не изгнали, если бы они были армянами или христианами.

В слушаниях приняли участие 17 судей, в том числе судьи ОСП Ханлар Гаджиев из Азербайджана и Кальвина Гулами из Армении. Суд прошел под председательством Президента Европейского суда по правам человека.

Суд установил, что Армения контролирует Нагорный Карабах, в том числе семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Суд постановил вынести решение в пользу заявителей, признав продолжающиеся нарушения, исходящие от Армении, в отношении прав граждан в соответствии с Конвенцией защиты прав человека и основных свобод, а именно относящихся к охране собственности (статья 1 Протокола № 1), праву на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции) и праву на эффективное средство правовой защиты (статья 13 Конвенции). Кроме того, суд фактически положил конец упорному отрицанию Армении ответственности за незаконную оккупацию и военное присутствие на территории Азербайджана.

В ходе разбирательства суда армянская сторона предприняла попытки ввести в заблуждение международное сообщество и исказить причины и суть конфликта, утверждая, что ее юрисдикция не распространяется на территорию Нагорного Карабаха и окружающие территории; что она не может осуществлять контроль или любую публичную власть на этих территориях. В ответ на эти и другие утверждения, представленные Арменией, суд отметил, в частности, что война началась с призывов к включению Нагорного Карабаха в Армению и, в частности, отметил в этой связи совместное решение о "воссоединении", принятое в декабре 1989 года Верховным Советом Армянской ССР и областным советом Нагорного Карабаха. Суд установил, что граждане Азербайджана были вынуждены покинуть Лачин в результате военного нападения в мае 1992 года.

Суд постановил, что Нагорный Карабах и район Лачина и другие близлежащие территории в настоящее время находятся под оккупацией, и что к данной ситуации, согласно международному праву, применимо понятие военной оккупации, как это предусмотрено в соответствующих статьях 1907 Гаагского положения о законах и обычаях сухопутной войны и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Суд подтвердил свой вывод из решения 14 декабря 2011, в соответствии с которым марионеточный режим "НКР" не признается государством в соответствии с международным правом, тем самым подтвердив позицию международного сообщества, которое отвергло эту сущность и отказалось признать законной ситуацию, созданную с помощью силы против территориальной целостности Азербайджана, сопровождающейся этнической чисткой и другими грубыми нарушениями норм международного права.

А как с остальными?

ЕСПЧ все еще рассматривает многочисленные иски граждан Азербайджана к Армении, не только к стране-агрессору, но и к государству, дважды за прошлый век ставшей ареной массовых преследований, этнических чисток, пыток, ограблений и убийств азербайджанцев.

По переписи населения 1989 года в Армении проживало 84,860 азербайджанцев.

Азербайджанцы до 1991 года полностью покинули Армению. Их точное количество к моменту конфликта неизвестно, так как перепись 1989 года проводилась в период, когда азербайджанская эмиграция уже приняла обширные масштабы. Поэтому, по самым приблизительным подчетам, Армения вынудила покинуть страну минимум 320 тысяч азербайджанцев, при этом по время изгнания армянами были зверски замучены и убиты 217 азербайджанцев.

Нагорно-карабахский конфликт же в очень короткое время превратила более 700 тысяч азербайджанцев в вынужденных переселенцев.

В результате в Азербайджане ныне более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои дома, чтобы избежать смерти от рук армянских террористов.

И все они потенциальные истцы Европейского суда по правам человека - все без исключения принципы и положения международного права на их стороне.

Но увы, ЕСПЧ до сих пор глух, слеп и нем в отношении не только к лишенным всего имущества, но и обездоленным, насильно лишенных постоянного места проживания азербайджанцам. Десятилетиями судьи все еще не смогли прийти к единому заключению о юридическом сопровождении исков как азербайджанцев - бывших граждан Армении, впоследствии ставшими беженцами и поселившимися в Азербайджане, так и об азербайджанцах, в результате Нагорно-карабахского конфликта ставшими вынужденными переселенцами.

ЕСПЧ также до сих пор не приняло решение о жертвах Ходжалинского геноцида.

Потому нам необходимо активизировать усилия в данном направлении, вынуждая ЕСПЧ считаться с требованиями международно-правовых актов, законов и актов.

Армения получила ощутимый удар от Европейского суда по правам человека и это является своеобразным мессиджем-предупреждением премьеру Николу Пашиняну, предрасположенному к обещаниям о воцарении демократии, неукоснительном соблюдении прав человека и гражданина. Хотя реальное положение дел в Армении диаметрально отличается от болтливых утверждений Пашиняна и команды.

ЕСПЧ одернула "демократического болтуна", указав ему на расхождении между словоблудием, желанием угодить Западу и истинной ситуацией в Армении.

Официальный Ереван мягко говоря, в недоумении.

Как же, премьер-министр страны Н.Пашинян из кожи вон лезет, дабы понравиться Европе и заполучить очередные кредиты с пониженными процентными ставками, показать себя как истинного прозападного политика и радетеля прав человека в стране - а тут ЕСПЧ своим решением о рекордной, просто немыслимой для "нищей, но демократической страны" выплате старику-армянину ударила власти Еревана как обухом по голове.

ЕСПЧ донесла до Н.Пашиняна, что Европа не верит ни единому слову властей Армении.

А это весьма серьезное предупреждение нынешней Армении - стране, где официальная пропаганда давно и прочно превратившись с словесную мишуру, разошлась с реальностью и более не может ввести с заблуждение европейских политиков.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az