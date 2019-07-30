От имени иранского правительства посольство Ирана в Азербайджане выразило благодарность МЧС, Военно-морским силам и Государственной пограничной службе братского и дружественного Азербайджана за неотложную и профессиональную помощь, оказанную экипажу иранского сухогруза "Шабахенг", потерпевшему крушение в Каспийском море.

Об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Азербайджане, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Этот гуманитарный шаг - символ сотрудничества, дружбы и братства между Ираном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Посольство ИРИ выразило искреннюю благодарность каждому участнику этой непростой операции, приложившему усилия для предотвращения человеческих жертв, а также выразило пожелание дальнейшего расширения связей между двумя соседними и братскими странами.

Напомним, что 26 июля в 14:15 в Главный командно-контрольный пункт Береговой охраны Госпогранслужбы поступила информация о том, что в 15 милях от берега, от Лянкяранского рейда, терпит бедствие иранский сухогруз "Шабахенг".

На место происшествия было отправлено погранично-сторожевое судно "Туфан", осуществляющее охрану государственной границы в южном направлении.

По прибытии на место происшествия началась спасательная операция, девять членов экипажа тонущего судна были спасены.